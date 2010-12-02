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Yaşam

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA NAKİL KOLAYLIĞI   ANKARA (A.A)

02 Aralık 2010 11:47

-ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA NAKİL KOLAYLIĞI   ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görmekte iken şehit ve gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilere nakil kolaylığı sağlandı. Millİ Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinden birine yapılacak. Bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmayacak.

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