-ŞEHİT UZMANÇAVUŞ'UN BABA EVİNDE YAS MERSİN (A.A) - 31.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, jandarma trafik timine düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın (31) ailesinin Mersin'deki evinde yas var. Şehit çavuşun, merkez Yenişehir Palmiye Mahallesi'ndeki baba evinde acı haberi alan babaannesi Meryem Yıldırım, torunuyla olaydan 2 gün önce telefonda konuştuklarını söyledi. Şehit çavuşun oldukça zorlu bir çocukluk dönemi geçirmesine rağmen ailesini, vatanını ve arkadaşlarını çok seven bir insan olduğunu belirten Yıldırım, şehit çavuşun anne ve babasının henüz bebekken ayrıldığını, bu nedenle torununu kendinin büyüttüğünü ifade etti. Şehit Yıldırım'ı daha 20 aylık bebekken yanına aldığını anlatan babaanne Yıldırım, ''O'nu, vatanına milletine hayırlı bir evlat yapabilmek için saçımı süpürge ettim. Torunumu liseye kadar okuttum. Maddi zorluklarımız vardı. Bir gün gelip 'Babaanne sen beni nasıl üniversite okutacaksın? Durumumuz belli'' dedi. Ben yaşlı halimle örgü örüp satarak para kazandım, yiğidimi askeri okula gönderdim. Dün acı haberi verdiler. Torunun artık yok dediler. Ben bu acıya nasıl dayanırım'' diye konuştu. Yıldırım, şehit torununun 3 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu kaydetti. Torununun en son 2 hafta önce Mersin'e geldiğini ifade eden Yıldırım, ''İki hafta önce gelip elimi öpen çınarımın tabutu mu gelecek şimdi'' diye feryat etti. Geçen haftaki konuşmalarında torununun, ''Babaanne yemeklerden en çok içli köfteyi özledim, geldiğimde bana ondan yap'' dediğini anlatan Yıldırım, ''Yiğidime son bir kez içli köfte bile yapamadım. Bizi ağlatanların içine ateş düşsün. Bu kadar anayı ağlatanlardan Allah hesap sorsun. Benim oğlum da torunum da askere gitmek için yaşını büyüttü. Ailemizdeki her erkeği vatana feda etmeye hazırız. Bu memlekette daha binlerce Abdulmecit var'' diye gözyaşı döktü. Öte yandan, şehit uzman çavuşun cenazesinin, eşinin memleketi olan Bursa'da defnedileceği ve Mersin'de yaşayan babası Kenan Yıldırım ile dedesinin olayın ardından Bursa'ya gittiği öğrenildi.