T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Uzman Şara'ya veda

Diyarbakır'da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Berkant Şara'nın cenazesi Muğla'da toprağa verildi.

16 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Berkant Şara'nın cenazesi, Muğla'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş için Göktepe İlköğretim Okulu bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene katılan şehidin annesi, babası, kardeşi ve eşi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Diyarbakır'da askeri personel olarak görev yaptığı öğrenilen şehit uzman çavuşun kardeşi Mustafa Şara, kendisininde asker olduğunu belirterek, "Ben ve kardeşim uzun süredir terörle mücadele amacıyla bölgede görev yapıyorduk. Kardeşim jandarma özel harekat birliğinde görev yapıyordu. Olay günü benimle helalleşerek göreve gitti. Şehit olduğu haberini komutanlarım verdi" dedi.

Kendisinin ve şehit olan kardeşinin Türkiye için canlarını her zaman feda etmeye hazır olan insanlar olduğunu ifade eden Şara, şunları söyledi:

"Bizler sağ oldukça bu vatanı böldürtmeyiz. Bizler sağ oldukça, binlerce Mehmetçik görev başında olduğu sürece bir avuç çapulcu bu vatanı bölemez."

Cenaze törenine, şehit uzman çavuşun ailesi, yakınları, Muğla Vali Vekili Recep Yüksel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tümamiral Yalçın Kavukçuoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Salih Karataş, diğer askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Göktepe köyü mezarlığında toprağa verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24