Şehit Uzman Şara'ya veda

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Berkant Şara'nın cenazesi, Muğla'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Şehit uzman çavuş için Göktepe İlköğretim Okulu bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene katılan şehidin annesi, babası, kardeşi ve eşi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Diyarbakır'da askeri personel olarak görev yaptığı öğrenilen şehit uzman çavuşun kardeşi Mustafa Şara, kendisininde asker olduğunu belirterek, "Ben ve kardeşim uzun süredir terörle mücadele amacıyla bölgede görev yapıyorduk. Kardeşim jandarma özel harekat birliğinde görev yapıyordu. Olay günü benimle helalleşerek göreve gitti. Şehit olduğu haberini komutanlarım verdi" dedi.



Kendisinin ve şehit olan kardeşinin Türkiye için canlarını her zaman feda etmeye hazır olan insanlar olduğunu ifade eden Şara, şunları söyledi:



"Bizler sağ oldukça bu vatanı böldürtmeyiz. Bizler sağ oldukça, binlerce Mehmetçik görev başında olduğu sürece bir avuç çapulcu bu vatanı bölemez."



Cenaze törenine, şehit uzman çavuşun ailesi, yakınları, Muğla Vali Vekili Recep Yüksel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tümamiral Yalçın Kavukçuoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Salih Karataş, diğer askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.



Şehidin cenazesi daha sonra Göktepe köyü mezarlığında toprağa verildi.

