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ŞEHİT UZMAN ONBAŞI YALIM TOPRAĞA VERİLDİ KOZAN (A.A)

22 Ağustos 2010 20:21

-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI YALIM TOPRAĞA VERİLDİ KOZAN (A.A) - 22.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Emrah Yalım'ın cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Şehit Emrah Yalım'ın (26) cenazesi, Adana Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Kozan'a bağlı Acarmantaş köyü mezarlığına getirildi.  Burada düzenlenen törende, şehit cenazesinin Çobanpınarı köyündeki evlerine getirilmesini isteyen aile üyelerinden enişte Mehmet Çetin, ''Dün akşamdan bu yana bizleri kandırıyorsunuz'' diye tepki gösterdi.  Şehit kardeşinin yüzünü görmek istediğini belirten kardeşi Şener Yalım ise kardeşi için kazılan mezara atlayarak ''Benim kardeşim bu vatana şehit gittiyse annem ve babam kardeşimin yüzünü görecek. Bize kardeşimi gösterin'' diye konuştu. Şener Yalım, askerler tarafından ikna edilerek mezardan çıkarıldı.  Şehidin yüzü tek tek aile üyelerine gösterildikten sonra defin işlemi gerçekleştirildi.  Amca Fikri Yalım, aile fertlerinden ağlamamalarını isteyerek, ''Bizler şehitler sayesinde rahat yaşıyoruz. Ağlamayacaksınız. Dik duracaksınız'' şeklinde konuştu.

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