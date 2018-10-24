Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren için mevlit okutuldu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için vefatının birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu.

Geçen yıl Başkale ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Kemal Zeren şehit oldu. Zeren için, şehadetinin birinci yıldönümünde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda mevlit okutuldu. Mevlide, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı Okunan mevlid-i şerifin ardından, davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Mevlit programında konuşan İlçe Kaymakamı Solak, Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in şahsında tüm şehitlere Allah\'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan ise yaptığı konuşmasında, bu topraklara huzur ve mutluluğun geleceğini belirtti.



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