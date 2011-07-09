-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖZÜBÜYÜK TOPRAĞA VERİLDİ HATAY (A.A) - 09.07.2011 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük (24), memleketi Hatay'da toprağa verildi. Gözübüyük'ün cenazesi Antakya Belediyesi Mezarlık Kompleksi morgundan alındıktan sonra Aksaray Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada şehidin eşi Arzu, babası Ahmet, annesi Aysel ve kardeşleri Murat ve Emine tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Gözübüyük'ün cenazesi daha sonra tekrar Antakya Belediyesi Mezarlık Kompleksine getirildi. Törene katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, şehidin babası Ahmet ve kardeşi Murat'a baş sağlığı dileğinde bulundu. Burada İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Antakya Şehitliğine götürüldü. Arzu Gözübüyük, bir ay önce evlendiği eşinin fotoğrafını bir an bile elinden bırakmadığı törende, vatandaşlar terör örgütü aleyhine slogan attı. Şehidin annesi Aysel Gözübüyük, ''Bundan sonra herkes Hüseyin'' diyerek göz yaşı döktü. Şehidin kayınvalidesi Sevgi Bölükbaşı ise, ''Hüseyinimin bugün ikinci düğününü yapıyoruz. Allah kimseye böyle acı vermesin. Kızımla sadece 15 gün birlikte oldu. Birbirlerine doyamadılar'' dedi. Cenaze, daha sonra Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Celalettin Lekesiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Hatay Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Semih Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile AK Parti Hatay Milletvekillerinin tamamı, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.