T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Uzman Çavuş’un oğlunun duygulandıran sünnet davetiyesi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - MARDİN'in Derik İlçesi'nde teröristlerce şehit edilen Çorumlu olan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu 7 yaşındaki Hüseyin Emre Erkoç'un sünnet davetiyesindeki 'Ailemin tek oğluyum

25 Ağustos 2017 19:03

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde teröristlerce şehit edilen Çorumlu olan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu 7 yaşındaki Hüseyin Emre Erkoç\'un sünnet davetiyesindeki \'Ailemin tek oğluyum. Babamın sağ koluyum\' yazısı, okuyanları duygulandırdı.
Mardin\'in Derik İlçesi\'nde geçen yıl Haziran ayında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu 7 yaşındaki Hüseyin Emre hafta sonu sünnet olacak. Hüseyin Emre Erkoç\'un sünnet davetiyesinde, \'Ailemin tek oğluyum. Babamın sağ koluyum. Hey büyüklerim. Bende adam oluyorum. Laf aramızda biraz da korkuyorum. Bu mutlu günümde sizleri de bekliyorum\' yazılması, okuyanları duygulandırdı.
Davetiyenin altına ise babası Şehit Oğuz Emre Erkoç, annesi Gülay Erkoç, isimleri ve şehidin fotoğrafı yer aldı. Hüseyin Emre’nin yarın  saat 12.00\'da Çorum’un Buharaevler Mahallesi 23\'üncü Sokak No:8’de sünnet düğünü için konvoy yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAMARDİN DerikUzmanOğuz Emre ErkoçunHüseyin Emre ErkoçBabamınMardinHaziranPKKHüseyin EmreHeyBendeLafBuDavetiyeninOğuz Emre ErkoçGülay ErkoçHüseyin EmreninBuharaevler MahallesiNo8deFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24