Şehit Uzman Çavuş’un oğlunun duygulandıran sünnet davetiyesi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde teröristlerce şehit edilen Çorumlu olan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu 7 yaşındaki Hüseyin Emre Erkoç\'un sünnet davetiyesindeki \'Ailemin tek oğluyum. Babamın sağ koluyum\' yazısı, okuyanları duygulandırdı.

Mardin\'in Derik İlçesi\'nde geçen yıl Haziran ayında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un oğlu 7 yaşındaki Hüseyin Emre hafta sonu sünnet olacak. Hüseyin Emre Erkoç\'un sünnet davetiyesinde, \'Ailemin tek oğluyum. Babamın sağ koluyum. Hey büyüklerim. Bende adam oluyorum. Laf aramızda biraz da korkuyorum. Bu mutlu günümde sizleri de bekliyorum\' yazılması, okuyanları duygulandırdı.

Davetiyenin altına ise babası Şehit Oğuz Emre Erkoç, annesi Gülay Erkoç, isimleri ve şehidin fotoğrafı yer aldı. Hüseyin Emre’nin yarın saat 12.00\'da Çorum’un Buharaevler Mahallesi 23\'üncü Sokak No:8’de sünnet düğünü için konvoy yapılacağı belirtildi.



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