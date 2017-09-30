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Şehit uzman çavuşun kızı: Bırakın beni babama gideceğim

Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 41 yaşındaku Uzman Çavuş Yahya Acar'ın kızı 13 yaş

30 Eylül 2017 15:27

Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 41 yaşındaku Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın kızı 13 yaşındaki İlkim, “Babacığım senin intikamını alacağım. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim” diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik için Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak babasının oturduğu Mısmılağaç Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Hellalik öncesi şehidin 4 çocuğundan en büyüğü olan İklim Acar, babasının tabutuna doğru koşarak, “Babacım senin intikamını alacağım. Hepsini geberteceğim. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim” diyerek gözyaşı döktü. İklim Acar\'ı askeri personel ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin eşi Mevlüde ve babası Aslan Acar da gözyaşlarına boğuldu. Helallik sonrasında şehidin cenazesi tören için ilçe merkezinde bulunan Kevser Camii’ne götürüldü.

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