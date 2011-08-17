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Yaşam

Şehit uzman çavuşun evinde hüzün var KIRIKKALE (A.A)

17 Ağustos 2011 20:18

-Şehit uzman çavuşun evinde hüzün var KIRIKKALE (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolundaki terörist saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Nazir Elitok'un Kırıkkale'deki baba evinde hüzün var. Şehit Uzman Çavuş Elitok'un Yuva Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri ekip, sağlık görevlileri nezaretinde oğullarının şehit haberini bildirdi. Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından sinir krizleri geçiren anne Nadiye Elitok'a sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Şehit haberinin verilmesiyle Elitok ailesinin evine gelen komşuları ve yakınları, başsağlığı dileğinde bulundu. Anne Nadiye Elitok ile baba Kamil Elitok, oğullarının her gece sahur vaktinde kendilerini telefonla aradığını belirterek, ''Anneciğim, babacığım hayırlı sahurlar'' dediğini söyledi. Nadiye Elitok, ''Bizim ciğerimiz yandı onların da ciğeri yansın, evladımla her gece görüşürken bugün şehit haberini aldım, ciğerimiz yandı'' diyerek gözyaşı döktü. Evli ve 9 aylık 1 çocuk babası Şehit Elitok'un eşi ve kızının Hakkari'de olduğu öğrenildi.

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