Şehit uzman çavuşun ablası: Ufku seni kandırdılar, sen kalk bu vatan sağ olmasın

Şehit Uzman Çavuş Ufku Demirel, memleketi Turhal’da toprağa verildi. Bir Alevi hocası ile imamın birlikte dua okuduğu cenaze töreninde isyanını gizleyemeyen şehidin ablası “Ufku seni kandırdılar, sen kalk bu vatan sağ olmasın” diye isyan etti. Bir genç de “400 vekil isteyip de bu genç fidanları toprağa dikenler utansın” diye bağırdı.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, şehidin cenazesine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende Alevi dedesi tarafından dua edilmesinin ardından Ufku Demirel için cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin babası Cemal Demirel’in yanında durdu. Askerlik öncesi CHP gençlik kollarında çalışan şehidin cenazesinde ablası, “Ufku seni kandırdılar, sen kalk bu vatan sağ olmasın” diye isyan etti. Şehit jandarma Uzman Çavuş Ufku Demirel’in yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.