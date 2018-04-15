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Şehit Uzman Çavuş, Yozgat'ta gözyaşlarıyla uğurlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi, memleketi Yozgat'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

15 Nisan 2018 21:19

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal\'ın (28) cenazesi, memleketi Yozgat\'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Jandarma Uzman Çavuş Pampal\'ın cenazesi, uçakla Kayseri\'ye, oradan da karayoluyla Yozgat\'ın Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasından sonra şehit için ikindi namazından sonra Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin eşi Merve, babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı 2 yaşındaki Elif de babasının tabutuna ve fotoğrafına dokunarak, konuşmaya çalışması ve törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Güçlükle ayakta duran Merve Pampal, şehit eşinin fotoğrafını öptü.
Şehidin öz geçmişinin okunmasından sonra Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Küçükçalağıl köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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