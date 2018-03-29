T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır tedavi gören ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in (23), cenazesi Amasya-Merzifon Havalimanı'nda

29 Mart 2018 22:59

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır tedavi gören ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in (23), cenazesi Amasya-Merzifon Havalimanı\'nda  karşılanarak, karayoluyla memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı, memleketine götürülmek üzere Amasya-Merzifon Havalimanı\'na getirildi. Burada şehidi, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Merzifon 5. Ana jet üs komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, askeri erkan karşıladı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, daha sonra karayoluyla memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIMERZİFON Amasya DHA ANKARA Gülhane EğitimAraştırma HastanesindePiyade UzmanNecmettin YiğitinAmasyaMerzifon HavalimanıTokatın NiksarTürk Silahlı Kuvvetleri TSKSuriye AfrinDalı HarekâtıAnkara Gülhane Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24