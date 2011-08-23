-Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi YOZGAT (A.A) - 23.08.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cenazesi, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Ar'ın cenazesi, Yerköy'ün Gültepe Mahallesi Huzur Sokak'taki baba evine getirildi. Şehidin babası Mustafa, annesi Medine, eşi Ayşegül, ağabeyi Halil ve amcası Kamil Ar, tekbirlerle karşılanan Ar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Ar'ın cenazesi daha sonra bir süre Yerköy Devlet Hastanesinde bekletilip, cenaze namazının kılınacağı İstasyon Meydanı'na getirildi. Şehit Ar için burada ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Necati Şentürk, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yerköy Müftüsü Ahmet İkbal Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesi İstasyon Meydanı'nı dolduran kalabalık, terör örgütü aleyhine çeşitli sloganlar attı. Törenin ardından şehidin eşi Ayşegül Ar'ın 6 yaşındaki oğlu Mustafa Ar'a, ''Baban geçerken asker selamı ver de şerefsizler görsün'' demesi üzerine küçük çocuk, babasını asker selamıyla uğurladı. Ar'ın cenazesi daha sonra Yerköy Şehitliği'nde toprağa verildi.