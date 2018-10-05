Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ı, Amasya'da 5 bin kişi uğurladı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın (29) memleketi Amasya’da 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Batman\'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Amasya\'nın Merzifon ilçesindeki havalimanına getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkan, şehidin babası Niyazi Aydın karşıladı. Şehidin cenazesi buradan tören için kara yoluyla merkeze bağlı Suluova ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesi Yeni Mahalle\'de yaşayan baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Baba ocağında kız kardeşi Melek, şehidin tişörtünü koklayarak tabutuna sarılarak ağladı, \"Abi beni bırakıp nereye gidiyorsun?\" dedi. Annesi Fatma Aydın ise \"Allah yavrumdan razı olsun, bir oğlum var onu da bu vatana feda etmeye razıyım. Ağlamayacağım vatan hainlerini sevindirmeyeceğim\" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşi Dilek Aydın da eşinin tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Ankara\'da astsubay okulunda öğrenim gören erkek kardeşi Sefa Aydın ise ağabeyinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti. Babası Niyazi Aydın ise oğlunun tabutu başında \"Oğlum rahat uyu, bir oğlum daha var gerekirse onu da bu vatan için feda ederim\" dedi.

Şehidin naaşı, Suluova Hacı Mustafa Camii\'ne getirildi ve cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Belediye Başkanı Cafer Özdemir, askeri ve mülki yetkililer ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın cenazesi Suluova Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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