Şehit Uzman Çavuş, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim EMÜL- Özay DOĞAN/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın cenazesi memleketi Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Furkan Aydın\'ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi\'ndeki ailesinin bulunduğu eve getirildi. Aydın\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bahçe İlçesi Merkez Ağcabey Camii önündeki alana götürüldü. Burada annesi Ayşe ve Sibel Aydın tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Aydın oğlunun fotoğrafına sarılarak öptükten sonra, \"Oğlum çok akıllıydı. Kurban olurdum ben ona\" diye ağıt yaktı. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit asker götürüldüğü ilçeye bağlı Yaylalık Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.



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