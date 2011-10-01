-Şehit Uzman Çavuş Kıraç toprağa verildi TARSUS (A.A) - 01.10.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin cenazesi ilk önce baba evine, daha sonra Yalamık Köy Camisi'ne getirilerek, burada tören düzenlendi. Törene, şehit Kıraç'ın babası Ruhi, annesi Muteber Kıraç, ablası Fatma Aslan'ın yanı sıra Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin milletvekilleri Ahmet Tevfik Uzun ile Nebi Bozkurt, CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Adana 6. Kolordu Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sezai Bostancı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, Mersin İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Bedri Dursun, Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, Tarsus Garnizon Komutanı Yarbay Abdulkadir Yavuz ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mersin İl Müftüsü Ali Melek tarafından kıldırılan namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, askeri bando eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra vatandaşlar, tabutu omuzlarına alarak köy mezarlığına kadar taşıdı. PKK terör örgütü aleyhine sloganların atıldığı törende, şehit annesinin tabuta sarılarak, ''Kuzum bizi yalnız bırakıp nerelere gittin'' diye ağıt yakması, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Bu arada, şehidin cenazesi baba evindeyken, buraya gelen AK Parti Mersin milletvekilleri Ahmet Tevfik Uzun ile Nebi Bozkurt, aileye taziyelerini bildirdi. Daha sonra milletvekili Bozkurt taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okudu. Bu sırada şehidin kardeşi Serkan Kıraç ile törene katılan bir grup, milletvekillerine tepki gösterdi. Bunun üzerine milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, köyden ayrıldı. Nebi Bozkurt ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Gösterilen tepki yanlış bir tepkidir. Böyle durumları istismar etmemek gerekir. Acı hepimizin acısıdır. Sadece bu ailenin değil, tüm vatanın acısıdır. Dolayısıyla doğudaki terör devam ettiği müddetçe, bizim bu terörün kökünü kazımamız gerekiyor. Hükümetimiz de bu konuda çok kararlıdır'' diye konuştu. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Hisarköprü Köyü bölgesinde görevlendirilen time, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç ile Piyade Uzman Çavuş Özgür Küçük şehit düşmüştü.