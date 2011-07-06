-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KARAKAYA TOPRAĞA VERİLDİ KAYSERİ (A.A) - 06.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yahya Karakaya (26), memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehit Yahya Karakaya için Pınarbaşı Hükümet Meydanı'ndaki Mehmet Ali Paşa Camii'nde düzenlenen törene ailesi, yakınları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya, Pelin Gündeş Bakır, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram ile bazı siyasi partilerin il başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesinin camiye getirilişi sırasında babası Kamil, annesi Salime, kardeşleri Yakup ve Durdu Karakaya ile eşi Funda Karakaya gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren şehidin yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre omuzlarda taşınarak Pınarbaşı Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu. Karakaya'nın cenazesi, vasiyeti üzerine, dedesi ve babaannesinin köyü olan Büyük Gürleyen'e götürüldü. Köy mezarlığında düzenlenen törende de oğlunu görmek isteyen anne Salime Karakaya güçlükle sakinleştirilebildi. Şehit Uzman Çavuş Yahya Karakaya'nın cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verildi.