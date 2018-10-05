Şehit Uzman Çavuş İnce, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26), memleketi Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hasankeyf ilçesinde PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin cenazesi, Cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kuvvet komutanları, bazı bakanlar ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASI VE KARDEŞİ ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ

Şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce törene askeri kamuflaj kıyafetlerle katıldılar. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası top arabasına konularak caminin dışına taşındı. Şehidin babası ve kardeşi, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı verdi. Şehidin annesi Sündüz İnce ise aracın geçişi sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehit İnce\'nin cenazesi, Etimesgut Elvankent Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntü

-Şehidin babası ve kardeşinden görüntü

-Cenaze namazı kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)