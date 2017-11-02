Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın baba evine ateş düştü (2)

ACILI BABA: EV ALMA HAYALİ VARDI

Şehit Gökhan Kurak\'ın babası Sezgin Kurak, oğluyla en son dün telefonda konuştuğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Sabah hastanedeydim. Orada annemi doktora çıkardım. Tanımadığım numaradan aradılar. Kim olduğunu sordum. \'Ben Gökhan\'ın silah arkadaşıyım\' dedi. \'Bir şey mi var?\' dedim. \'Siz nesi oluyorsunuz?\' dedi. \'Ben babasıyım\' dedim. \'Ağabey Gökhan Kurak\'ı kaybettik\' dedi. En son dün akşam telefonda görüştük. İyi olduğunu söyledi. Herhangi bir durum yoktu. Doğuda görev yaptığı için şimdi evlenmek istemiyordu. Batıya tayininin çıkmasını bekliyordu. 8 ay gibi bir süresi kalmıştı. Ev alma hayali vardı ama olmadı. Kardeşi de katıldı kazandı ama ben yollamadım. O evli, 2 çocuğu var. Ben yollamadım. Yanımda durmasını istedim.\"

FOTOĞRAFLI