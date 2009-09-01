Şehit uzman çavuş Erkmen toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörist saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Erkmen, memleketi Polatlı'da toprağa verildi.



Şehit Uzman Çavuş Erkmen'in cenazesi Polatlı Merkez Camisi'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehitliği'ne defnedildi.



Erkmen'in cenazesine babası Adem Erkmen, annesi Fadime Erkmen ile kardeşleri ve yakınlarının yanısıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Polatlı Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Vatandaşlar, Genelkurmay Başkanı Başbuğ ve üst rütbeli subayları cenaze namazının kılınacağı Merkez Camisi'nin avlusuna girişleri sırasında alkışladı ve “Kahrolsun PKK”, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Askere Uzanan Eller Kırılsın” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganları atıldı. Orgeneral Başbuğ ve komutanlar şehit Erkmen'in ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu. Cenaze namazı Ankara Müftüsü Mustafa Hakkı Özer tarafından kıldırıldı.



Cenaze namazının ardından şehidin tabutu vatandaşlarca omuzlara alınarak alkışlar ve sloganlarla top arabasına konuldu. Orgeneral Başbuğ ve diğer komutanlar bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Çok sayıda vatandaşın da katılımıyla Polatlı Şehitliği'ne götürülen Şehit Erkmen'in cenazesi, burada yapılan dualar ve saygı atışının ardından toprağa verildi.

Bu arada, Polatlı merkezindeki pek çok iş yeri ile sokak, bayraklarla donatıldı.