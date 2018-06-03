Şehit Uzman Çavuş Ergin, Giresun'da toprağa verildi

Osman ŞİŞKO- Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin\'in (28) cenazesi, memleketi Giresun\'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Askeri uçakla getirildiği Trabzon Havalimanı\'ndan babası Ahmet, annesi Aynur Ergin ile kardeşleri ve yakınları tarafından alınan şehit Uzman Çavuş Ergin\'in cenazesi, karayoluyla memleketi Eynesil ilçesine getirildi. Merkez Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkan vekili Hayati Tokez, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve askerler ile binlerce kişi katıldı.

Cenazede şehit babası Ahmet Ergin ile şehidin kardeşleri, taziyeleri kabul ederken, şehit annesi Aynur Ergin ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin\'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İshaklı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.



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