-Şehit Uzman Çavuş Elitok'un cenazesi defnedildi KIRIKKALE (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolundaki terörist saldırıda şehit olan uzman çavuş Nazir Elitok'un cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Nazir Elitok'un cenazesi, Yuva Mahallesi 2483. Sokak'ta bulunan babaevine getirildi. Bu sırada şehidin annesi, babası ve kız kardeşi, tabuta sarılarak ağladı. Baba evinde ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganları ve tekbirlerle karşılanan şehit Nazir Elitok'un cenazesi, daha sonra Nokta Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Yusuf Hakan Güner, Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Garnizon Komutanı Tuğgenerel Selçuk Bayraktaroğulu, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Oğuz Kağan Köksal ile Ramazan Can ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra baba Kamil Elitok, oğlunun tabutunun başına gelerek asker selamı verdi. Daha sonra oğlunun tabutuna sarılarak ağlayan anne Nadiye Elitok'a yakınları ''Sen şehit annesisin, ağlayıp düşmanlarını sevindirme'' diyerek teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Tuğba Elitok da tabuta sarılarak ağladı. Oğlunun tabutu başından ayrılmak istemeyen anneyi ve şehidin eşini kadın askerler ve yakınları güçlükle teskin etti. Şehit Nazir Elitok'un Yozgat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru ağabeyi Ömer Elitok da şehit kardeşinin tabutunun başında dua okudu ve tabuta sarılarak ağladı. Kırıkkale Müftüsü Bekir Gerek'in cenaze namazı kıldırmasının ardından şehit Nazir Elitok'un cenazesi bir süre top arabasında taşındı. Daha sonra askerlerin omuzunda taşınan cenaze, cenaze arabasına konularak Kırıkkale Şehitliğine gönderildi. Törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Genelkurmay Başkanlığı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un çelenkleri dikkati çekti. Bu arada, şehit Nazir Elitok'un fotoğrafını yakalarına takan cenaze kortejinin geçişi sırasında slogan atan grup, Bakan Suat Kılıç ile milletvekillerini protesto etti. Suat Kılıç'ın olduğu bölgeye doğru yürümek isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin dağılmaları konusunda uyardığı, sloganlar atan ve Bakan Kılıç'ı protesto eden grup, çevik kuvvet tarafından dağıtıldı. Kırıkkale'nin cadde, sokak ve bulvarlara bulunan birçok evde Türk bayraklarının asılı olduğu görüldü. Cenaze alkışlarla ve sloganlarla uğurlandı. Şehit Nazir Elitok'un naaşının getirildiği Kırıkkale Şehitliğinde tören düzenlendi. Şehit Elitok'un öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Gerek'in yaptığı dualar eşliğinde şehidin naaşının defnedilmesi sırasında eşi Tuğba Elitok, şehidin naaşına sarılmak istedi. Çevredekilerin yatıştırmaya çalıştığı Tuğba Elitok sinir krizi geçirdi. Mezarın içine inerek oğlunun naaşının mezara konulmasına yardım eden baba Kamil Elitok, cenazenin yanından ayrılmak istemedi. Müftü Gerek ve askerlerin ikna çabaları sonucu baba Elitok, mezardan çıktı. Şehit Nazir Elitok dua edilerek defnedildikten sonra saygı atışı yapıldı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bayraktaroğlu, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.