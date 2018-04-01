Şehit Uzman Çavuş Dut, damat salavatı ve zılgıtlarla memleketi Konya'ya uğurlandı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te, PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut\'un cenazesi (24), memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi. Şehit Dut, yöresel geleneğe göre, damatlar ve evlenmeden ölen gençler için yapılan salavat dile getirilerek, zılgıtlarla uğurlandı.

Siirt\'in Eruh kırsalında bulunan Ormanardı Üs Bölgesi\'ndeki yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerini koruyan güvenlik görevlilerine PKK\'lı teröristler, 30 Mart günü ağır silahlarla saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi\'nde bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Dut\'un cenazesi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, şehit Dut\'un annesi ve yakınları ile çok sayıda Siirtli katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören, dua yapılmasının ardından sona erdi.

DAMAT SALAVATLARI VE ZILGITLARLA UĞURLANDI

Törene katılan Siirtliler, şehit Dut\'u, damatlar ve evlenmeden yaşamını yitiren gençler için yerine getirilen yöresel gelenekle uğurladı. Şehit uzman çavuşun cenazesinin ambulansa bindirilmesinin ardından törene katılanlar, salavat getirip, zılgıt çekti. Şehit Emre Dut\'un cenazesi, salavat ve zılgıtlarla defnedilmek üzere memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi.



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