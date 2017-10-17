Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş (2)

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer'in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı

17 Ekim 2017 03:59

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer\'in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara\'dan yola çıktı. Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ne bağlı Nuhören Köyü\'ne gelen Fidan\'ı, Bolu Valisi Aydın Baruş, karşıladı. Ali Fidan, şehidin babası olan dayısı İsmail Sezer\'e sarıldıktan sonra taziye için eve girdi.
Şehidin, ikindi namazı sonrasında ilçe merkezindeki Yeni Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 

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