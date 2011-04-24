-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DEFNEDİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 24.04.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde operasyon dönüşünde menfezden geçerken suya düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun (24), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Durdu Yorgun'un cenazesi, dün akşam saatlerinde karayolu ile memleketine getirilerek Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şehit Yorgun'un cenazesi öğle saatlerinde hastaneden alınarak Çamlık Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve getirilişi sırasında yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törende, Vali Şükrü Kocatepe ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş şehidin babası Mehmet Yorgun'a taziyelerini iletti. Cenaze namazının kılınmasının ardından camiye gelen şehidin eşi Fatma Yorgun güçlükle ayakta durdu. Son kez eşinin tabutuna sarılan Fatma Yorgun gözyaşları döktü. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. -5 YAŞINDAYKEN BABASI SELDEN KURTARMIŞ- Askerliğini 2008 yılında Kars Sarıkamış'ta tamamlayan Şehit Uzman Çavuş Yorgun'un, bir süre Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çalıştığı ve 2010 yılında Uzman Çavuş olarak Kayseri Komando Tugayı'na atandığı öğrenildi. Şehidin Kasım ayında evlendiği ve eşi Fatma Yorgun'un da 4 aylık hamile olduğu kaydedildi. Bu arada Şehit Uzman Çavuş Yorgun'un 5 yaşındayken Ahir Dağı Karagöl mevkisinde yağan yağmur sonrası sele kapıldığı ve babası tarafından kurtarıldığı belirtildi. Şehit Yorgun'un yaşadığı bu olay sonrası bir hafta konuşamadığı da öğrenildi.