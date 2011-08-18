-Şehit uzman çavuş Ar'ın baba ocağına ateş düştü YERKÖY (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erhan Ar'ın (32), Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki baba ocağında üzüntü hakim. Mustafa ve Medine Ar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Uzman Çavuş Erhan Ar'ın şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ailesini üzüntüye boğdu. Acı haberi alan akrabaları ve komşuları, ailenin evine taziye ziyaretine gelirken, baba Mustafa Ar, amca Kamil Ar ve diğer aile bireyleri başsağlığı dileklerini kabul etti. Şehidin babasının evine büyük Türk bayrağı asıldığı, çevredeki evlerin de bayraklarla donatıldığı gözlendi. Ar ailesinin evinin karşısındaki alana da belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Çadırda ve evin önünde, aile bireyleri ile akraba ve komşularının üzüntülü bekleyişi sürüyor. Askeri yetkililer de aile bireylerini teselli ediyor. Aileye dün akşam Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yerköy Kaymakamı Bayram Gale ve diğer yetkililer taziye ziyaretinde bulundu. Evli, 2 çocuk babası şehidin cenazesinin Van'dan Ankara'ya getirildiği ve işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü belirtildi. Şehidin cenazesinin yarın Yerköy İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. -''Başkalarının evine ateş düşmesin''- Şehidin amcası Kamil Ar, yeğeniyle en son geçen Kurban Bayramı'nda görüştüklerini belirterek, terörün bir an önce bitmesini diledi. Ar, ''Ne olacaksa olsun, yani bizi yönetenler buna bir çare bulsun. Bizim evimiz yıkıldı, başkalarının evi yıkılmasın, başkalarının evine ateş düşmesin'' dedi. Saldırının ardından yeğeninin ilk başta kayıp olduğu yönünde haberler yer aldığını, ancak akşama doğru şehit olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Ar, cenazenin Yerköy'e gelmesini beklediklerini söyledi. Yerköy Şehit Aileleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Kepir ise terörün bitirilmesini isteyerek, ''Birileri bir şeyler yapsın, anneler, bacılar, babalar ağlamasın artık'' diye konuştu.