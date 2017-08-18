Şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz'e uğurlama töreni (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz\'in cenazesi görev yaptığı Hatay\'ın Dörtyol İlçesi\'ndeki Karahasan Paşa Kışlası\'ndaki törenin ardından karayoluyla Osmaniye\'ye getirildi. Akdeniz\'in cenazesini memleketi Düziçi İlçesi\'ne bağlı Böcekli Beldesi Gümüş Mahallesi\'nde

yaklaşık 5 bin kişi karşıladı. Şehidin annesi Emine ve çiftçilikle uğraşan babası Mustafa Akdeniz ile kardeşleri ağıt yakıp sinir krizi geçirdi.

Şehit için düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EŞİNİN BERESİYLE KATILDI

Ailenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz\'in eşi Mükerrem Akdeniz törende eşinin beresini elinden bırakmadı. Şehit eşi Mükerrem Akdeniz\'in, ikinci çocuğuna hamile olduğu belirtildi.

Şehit Abdullah Akdeniz\'in cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)



FOTOĞRAFLI