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Şehit Üsteğmen Köreke son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim MAŞE-Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi son

24 Ekim 2017 17:30

İbrahim MAŞE-Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazasi memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde toprağa verildi. Anne Aydanur Köreke, cenazede şehit oğlunun mavi beresini başına takıp ağıt yaktı.
Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazesi, Yeni Ömerli Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken, anne Aydanur Köreke ve şehidin eşi Esma Köreke güçlükle ayakta durdu. Yakınlarının desteğiyle yürüyen Aydanur Köreke, şehit oğlunun mavi beresini öperek \"Ozan\'ım, Ozan\'ım\" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Cenazenin evin önünden alınmasının ardından acılı anne oğlunun beresini taktı.
Babasının evinde helallik alındıktan sonra Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'in cenazesi Ulu Cami\'ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Vali Ali İhsan Su, Kırıkkale Mühimmat Bölük Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz,  İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi \'Şehidim hakkını helal bize\', \'Her Türk asker doğar\' sloganları ile Tarsus Şehitliği\'ne götürüldü. Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

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