Şehit üstçavuşa Batman'da tören

Batman'da güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür'ün cenazesi memleketine gönderildi.



Batman Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törene Vali Ahmet Turhan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vahdettin Bereceli, İl Müftüsü İbrahim Öcüt ile kurum temsilcileri katıldı. Törenin ardından şehit Süleyman Gür'ün cenazesi, hava yoluyla Antalya'ya gönderilmek üzere yola çıkarıldı.



Bu arada, Batman Bölge Hastanesinde tedavileri süren 4 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bölgede terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyon aralıksız sürüyor.