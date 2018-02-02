Şehit Sözleşmeli Er Gürhan için helallik alındı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan\'ın (23) cenazesi, Malatya\'da son kez annesinin evine getirilerek helallik alındı.

Hakkari\'de dün uğurlama töreninin ardından Malatya\'ya getirilen bekâr Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Zafer Mahallesi\'ndeki annesi Serpil Canbay\'ın evine getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehit oğlunun tabutunu gören Serpil Canbay, yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından yapılan duanın ardından Şehit Er Gürhan\'ın cenazesi, şehitliğe götürüldü. Şehit Miraç Gürhan\'ın cenazesi, cuma namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı\'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



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