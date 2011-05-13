Şehit Şimşek’in bu gece kına gecesi vardı!

T24 - Şırnak’ın Silopi İlçesi Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki polis noktasına önceki gece teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan 2 polisten Gökmen Şimşek’in bu gece kınası, yarın da düğünü vardı.



İzin kâğıdı cebinde olan Şimşek son nöbetini tutuyordu. Meslektaşı Muharrem Ünlü ise öğretmendi, ataması yapılmadığı için polis olmuştu.Şehit polisler dün Diyarbakır Havaalanı’ndaki törenin ardından memleketlerine gönderildi. Gökmen Şimşek’in cenazesi, THY’nin tarifeli seferiyle İstanbul’a getirildi. Uçaktan Polis Tören Mangası tarafından alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konularak Edirne’ye gönderildi. Şimşek, Selimiye Camisi’nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.





İzin kâğıdı cebindeydi



1.5 ay önce göreve başlayan 26 yaşındaki Gökmen Şimşek, 14 Mayıs’taki düğün için aldığı izin cebindeyken son nöbetinde şehit düştü. Şimşek’in bu akşam kına gecesi yapılacaktı. Resmi nikahı geçen mart ayında kıyılan eşinin acı haberini alan 24 yaşındaki Ece Şimşek, “Bunu bana neden yaptın” diye ağladı. Şehit polisin işitme engelli olan annesi Hülya ile babası Mustafa Şimşek ise oğullarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü. Gökmen Şimşek’in ağabeyi Gökhan Şimşek, eve gelen herkesin Gökmen’in düğünü için geldiğini belirterek, “Onunla şehit olduğu nöbete giderken konuştuk. Benden düğün için davul zurna istedi. ‘Oğlum ben bak gidiyorum, aile sana emanet’ demişti. Davetiyelerini dağıtmıştık. Düğün için gelecekti ama gelemedi” diye konuştu.





Öğretmendi, polis oldu



29 yaşındaki Muharrem Ünlü’nün şehit haberi, memleketi Çorum’un Mecitözü İlçesi Kuzören Köyü’ndeki ailesini yasa boğdu. 5 yıl önce annesini kaybeden Ünlü’nün 60 yaşında babası Abdullah Ünlü gözyaşlarına boğuldu. Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 7 yıl önce mezun olan ve bazı dershanelerde öğretmenlik de yapan Muharrem Ünlü, KPSS’ye girip öğretmen olmak istemesine rağmen atanamadığı için polis olmuştu. Ünlü, 6 ay öncede Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Uçakla Ankara’ya ardından karayoluyla Çorum’a gönderilen şehidin cenazesi, memleketi Mecitözü İlçesi Kuzören Köyü’nde toprağa verildi.





Terörist konuştu, vurdu



Hain saldırının detayları ise dün ortaya çıktı. Teröristlerden birinin saldırı öncesi iki polisin yanına yaklaşarak, bir süre konuştuğu belirlendi. Bu teröristin uzaklaşmasının ardından gizlenen 4 terörist, polislere uzun namlulu silahla ateş açtı. Ünlü ile Şimşek, ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi’ne götürülen Muharrem Ünlü, kurtarılamayarak şehit oldu. Durumu ağır olan Gökmen Şimşek ise sevkedildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sabaha karşı şehit oldu.





