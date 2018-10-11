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Spor

Şehit Şerife Bacı için at yarışı düzenlenecek

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) - MİLLİ mücadelenin kahramanlarından Kastamonu’lu Şehit Şerife Bacı adına Ankara Hipodromunda at yarışları düzenlenecek

11 Ekim 2018 20:11

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) - MİLLİ mücadelenin kahramanlarından Kastamonu’lu Şehit Şerife Bacı adına Ankara Hipodromunda at yarışları düzenlenecek.
Türkiye Jokey Kulübü Asil Üyesi ve sanatçı İlyas İlbey Kastamonu’da yaptığı basın toplantısında, 25 Ekim tarihinde Ankara Hipodromunda saat 16.00’da yapılacak at yarışlarının isminin Şehit Şerife Bacı olduğunu söyledi. Yarışmada birinci olacak jokeye 300 bin TL, İkinci olacak jokeye 120 bin TL, Üçüncü olacak jokeye 60 binTL ve dördüncü olacak jokeye 30 bin TL ödül verileceğini belirten İlbey, Şehit Şerife Bacı adına bu yıl ilk kez dünelenecek yarışmanın her yıl  tekrarlanacağını ifade etti. 
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