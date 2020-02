Şehit Seçen'in babası: Oğlum asker olmayı, şehit olmayı çok istedi

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamından Afrin\'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen\'in babası Sedat Seçen, oğlunu hamallık yapıp, inşaatlarda taş kırarak zor şartlar altında büyüttüğünü söyledi. Oğlunun asker olmayı çok istediğini belirten Seçen, \'\'Akrabalarımız \'Sözleşmeli er olma, her an canından olma riskin var, burada babanla birlikte çalış\' demelerine rağmen asker olmayı ve şehit olmayı çok istiyordu. Severek, sözleşmeli er oldu. Vatan sağ olsun “dedi.

Dün akşam oğlunun şehit haberine aldıktan sonra fenalaşan ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olan nakliyecilik yapan baba Sedat Seçen, bugün evinde taziyeleri kabul etti. Oğlunu çok zor şartlar altında büyüttüğünü belirten açılı baba Seçen, \'\'Oğlumu hamallık yaparak, inşaatlarda taş kırarak çok zor şartlar altında büyütüp bugünlere getirdim. Evini, arabasını çok şükür, asker olduktan sonra birlikte almıştık. Askere gitmeden benim yanımda çalışıyordu ve bana yardımcı oluyordu. Her zaman asker olmayı çok istiyordu. Vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli er olmak istedi. Akrabalarımız \'Sözleşmeli er olma, her an canından olma riskin var, burada babanla birlikte çalış\' demelerine rağmen asker olmayı ve şehit olmayı çok istiyordu. Severek, sözleşmeli er oldu. Vatan sağ olsun\'\' dedi.

\'EVE MİSAFİRLER GELİNCE OĞLUMUN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ ANLADIM\'

En son şehit olmadan bir gün önce telefonla görüştüğünü belirten Secen, \'\'Her gün yaklaşık 1 saat telefonla görüştük. Orada yaptıklarını anlatırdı. İşini çok seviyordu. Operasyona gideceğiz diye mutlu olurdu. Canım vatanıma feda olsun derdi. Şehit düşmeden bir gün öncede yine telefonla görüşmüştük. \'Baba biz rahatız. Devletimiz bize iyi bakıyor. Hiç bir sıkıntımız yok beni merak etmeyin\' demişti. Dün de telefonla çok aradım ama ulaşamadım. Akşam evde otururken, misafirler gelmeye başladı. Anladım ki oğlum şehit düştü. Çünkü sosyal medyadan falan oğlumun şehit düştüğünü duymuşlar. Hatta oğlumun şehit düştüğü tankın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış. Bu beni çok üzdü.\'\' diye konuştu.

EL-BAB OPERASYONUNDA DA GÖREV YAPMIŞ

Oğlunun El-Bab operasyonunda da görev yaptığını hatırlatan Seçen, \'\'Oğlumla biz, baba-oğul gibi değil, bir arkadaş gibiydik. Oğlum sülalemizde de en çok sevilenlerdendi. Bir karıncayı bile incitmezdi\'\' dedi.

Sedat Seçen\'in, dün oğlunun şehit haberini almadan saatler önce, bir galeriye gidip, oğlunun çok istediği hafif ticari aracı satın almak için anlaştığını ve hafta sonu tatili nedeniyle aracın satışını pazartesi günü devralmak için galeriden ayrıldığı ortaya çıktı.

Şehit Seçen\'den geriye, sosyal paylaşım sitesinde bir mühimmatın üzerine \'Seçen ailesine selamlar\' yazılı fotoğrafı ile kardeşi Meryem\'in, \'Canımızın parçası, dağların şahini canım askerim\' yazılı fotoğraflar kaldı.

Yaklaşık 1.5 yıllık sözleşmeli er ve nişanlı olan şehit Seçen\'in, cenazesinin yarın Ereğli\'de defnedilmesi bekleniyor. Dün akşam şehit haberinin ardından Ereğli kent merkezindeki bir grup genç, terör örgütü YPG/PYD/PKK\'yı simgeleyen bez parçaları ile HDP\'nin bayrağını yaktı.

​FOTOĞRAFLI