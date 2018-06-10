Şehit Said Uslu, dedesinin yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi

Şırnak’ta şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu (29) memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Said Uslu, dedesinin Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabasında yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi.

Şırnak'ın Güneyçam bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışma sırasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu'nun naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törende özel harekat polisleri meslektaşlarının naaşını omuzlarında taşıdı. Uçaktan şehidin naaşını alan özel harekat polisleri tekbirler getirdi. Uslu’nun cenazesi karayolu ile defnedileceği Erbaa ilçesine ardından da Karayaka Kasabasına getirildi.



Düzenlenen törene; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AKP Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere il protokolü katıldı.



Ahmet-Abide çiftinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit Uslu'nun 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, Temmuz ayı sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.