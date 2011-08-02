-ŞEHİT SAĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI AKŞEHİR (A.A) - 02.08.2011 - Van'da, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sağ'ın cenazesi, helikopterle Akşehir'e, buradan da karayoluyla şehidin baba ocağının bulunduğu ilçeye bağlı Yeşil köye getirildi. Cenaze aracına konulan şehidin naaşı, baba evine götürülerek, bir süre bekletildi. Daha sonra omuzlara alınan Sağ'ın cenazesi, köy meydanındaki Alemdar Cami'ne getirildi. Şehidin eşi Tuğba, oğlu Ali ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Törene katılan Davutoğlu, şehidin babası Ali Sağ ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Davutoğlu, sürekli ağlayan şehidin kızı Büşra'nın elini tutup, saçlarını okşayarak, onu teselli etmeye çalıştı. Daha sonra Davutoğlu, cebinden çıkardığı mendille küçük kızın gözyaşlarını ve terini sildi. Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday, törende yaptığı kısa konuşmanın ardından cenaze namazını kıldırdı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak köy mezarlığına götürülürken vatandaşlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' sloganları attı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın cenazesi köy mezarlığına, dualar eşliğinde defnedildi. Cenaze törenine, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Garnizon Komutanı Tümgeneral Orhan Turfan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, AK Parti Konya milletvekilleri, sivil topum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.