Şehit polislerin davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 3 yıl önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde terör örgütü PKK mensuplarınca hastane önünde 2 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan tutuklu 2 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 Ağustos 2015 tarihinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'nin acil servisi çıkışında, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu araçlarında şehit olan polis memurları Tanju Sakarya (26) ve Fatih Kılbey’in (40) şehit edilmesiyle ilgili Şanlıurfa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşması görüldü. Şehit polislerin duruşmasına tutuklu sanıklar Erdal Dağhan ve Mahmut Tutal ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların üzerine atılı suçları ve haklarını hatırlatmasının ardından, olay günü tesadüfen Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde bulunan polis memuru Mehmet Güler’i mahkemede tanık olarak dinledi. Güler, mahkeme heyetine terör saldırısının hastane nizamiyesi çıkışında yaşandığını, bu sırada polis memurlarının araç içeresinde olduğunu, saldırganlar tarafından çapraz ateşe tutulan polis memuru Fatih Kılbey’in sağ ön koltukta hareketsiz olduğunu, Tanju Sakarya’nın ise ağır yaralı olmasına rağmen araçtan inerek hastaneye gitmeye çalıştığını bu sırada saldırganlar ise mermileri bitinceye kadar ateş açıp ardından ara sokaklara koşarak izlerini kaybettiğini anlattı. Sanık avukatları polis memuru Mehmet Güler’in müvekkillerine yönelik mahkeme heyetine anlattığı suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Erdal Dağhan ve Mahmut Tutal hakkında \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak\' ile \'Kasten adam öldürmek\' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16\'şar yıl hapis cezası çarptırdı.

FOTOĞRAFLI