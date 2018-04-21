Şehit polisin oğluna doğum günü kutlaması

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında şehit olan Özel Harekat Polisi Bülent Ay’ın 11 yaşına giren oğlu Alpertunga Ay için Amasya Valisi\'nin eşinin katılımıyla doğum günü kutlaması yapıldı.

Diyarbakır\'in Bismil ilçesindeki 2 yıl önce zırhlı araçla göreve giderken kamyonun çarpması sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Bülent Ay’ın oğlu Alpertunga Ay için Amasya Valisi Osman Varol’un eşi Funda Varol, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, şehit aileleri ve arkadaşlarının katılımıyla doğum günü partisi düzenlendi. Şehit Özel Harekat Polisi Bülent Ay’ın ailesi, Funda Varol’a evlatlarının doğum gününde onları yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. 11 yaşına giren şehit oğlu Alpertunga Ay ve ailesiyle yakından ilgilenen Funda Varol, \"Şehitlerimizin evlatlarının, eşlerinin yalnız olmadıklarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize her daim minnettarız\" dedi. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Alpertunga Ay, büyük mutluluk yaşadı.

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