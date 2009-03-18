Şehit polisin katili yakalandı

Bursa'da 1 polis şehit oldu



MLKP üyesi çıktı

Yanındaki kadın aranıyor

Üzerinden biri kuru sıkı iki tabanca çıktı

Şehit polis Bursa'da toprağa verilecek

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memuru İsmail Özbek'in (34) şehit edildiği olaydan sonra yakalanan ve kimliği henüz açıklanmayan zanlı, Kestel Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Kestel'deki emniyet müdürlüğü binasından yüzü kapalı şekilde çıkarılırken, "Durmak yok direnişe devam" diye slogan atan zanlıya vatandaşlar saldırmak istedi. Saldırı girişimi güvenlik güçlerince önlendi.Zırhlı bir polis aracıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara binasına getirilen ve gözaltına alındığı süreçte kendi giysilerini parçalaması nedeniyle vücudunun üst bölümünün çıplak olduğu öğrenilen zanlı, araçta üzeri battaniyeyle örtüldükten sonra binanın arka kapısından içeri alındı.Kendisini araçtan indirmeye çalışan güvenlik güçlerine zorluk çıkaran zanlı, kol ve bacaklarından tutularak emniyete götürüldü. Zanlının bu sırada battaniyenin altından sürekli slogan attığı ve battaniyeden kurtulmaya çalıştığı gözlendi.Bu arada, zanlının gözaltına alındığı sırada üzerinden "Samet Çelik" ve "Hüseyin Esmer" adına düzenlenmiş iki adet kimlik ile biri kurusıkı diğeri ruhsatsız iki tabanca çıktığı bildirildi.Kestel'de polis memuru İsmail Özbek'i şehit ettikten sonra Bursa'ya getirilmek istenirken ilçe halkı tarafından linç edilmek istenen zanlının Kocaeli'nde ikamet eden ve MLKP üyesi Ender Bulhaz Aktürk olduğu öğrenildi. Kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Aktürk, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne, arka kapıdan battaniye sarılarak getirildi. Araçtan çıkmamak için direnen ve ``İnsanlık onuru işkenceyi yenecek'' diye slogan atan Ender Bulhaz Aktürk, Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Heykel Valilik Binası'nda konuyla ilgili açıklama yaptı.Yakalanan kişinin MLKP üyesi Ender Bulhaz Aktürk olduğunu açıklayan Vali Harput, zanlının Marmara Bölgesi'nde örgütsel çalışmalara katıldığını bildirdi. Olay sırasında Aktürk'ün yanında iddia edildiği gibi iki kişi değil, sadece 25 yaşlarında bir kadının bulunduğunu açıklayan Vali Harput, kaçan bu kişinin arandığını ve her an yakalanabileceğini söyledi.Harput, şunları kaydetti:"Polislerimiz, şahısların kimlik kontrolü ve elindeki çantayla ilgili inceleme yapmak üzereyken, sanıklardan birinde bulunan çantanın açılmasıyla bilgisayar, kuru sıkı tabanca, bazı dokümanları görmüşlerdir. Sanıklardan biri, bilgisayar ve dokümanların ele geçmesini önlemek için ani davranıp belindeki silahı çekerek 2 el ateş etmiştir. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, 14 yıllık polis memuru İsmail Özbek'in aort damarına isabet etmiştir. Ağır yaralanan polis memuru, orada bulunan bir araçla hemen hastaneye kaldırılmış ancak yapılanmüdahaleye rağmen şehit olmuştur."Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasında konuşmadığı öğrenilen Ender Bulhaz Aktürk'ün isminin yanında bulunan diz üstü bilgisayardan öğrenildiği ortaya çıktı. Sanığın üzerine 1'i olayda kullandığı diğeri ise kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. İsmini söylemeyen Ender Bulhaz Aktürk'ün sorgulanması için savcılıktan ek süre alınacağı belirtildi.Erkek sanığın diğer polis memuru tarafından yakalandığını, kadın şüphelinin kaçtığını ifade eden Harput, şöyle devam etti:"Eldeki sanığın üst aramasında olayda kullanılan 9 milimetre çapındaki silah ele geçirildi. Sanığın üzerinden 3 adet sahte kimlik çıktı. Bilgisayarda yapılan incelemede, bir örgüte ait bazı bilgi ve belgeler de ele geçirildi. Sanık kesinlikle konuşmuyor. Üzerinden kendi kimliği çıkmadığı için polis parmak izi çalışması yaptı. Yapılan parmak izi çalışması sonucunda yakalanan 25-30 yaşlarındaki kişinin gerçek adının Ender Bulhaz Aktürk olduğu anlaşıldı.Sanığın Kocaeli'nde örgütsel bazı eylemlere karıştığı bu eylemlerden dolayı dosyasının bulunduğu tespit edildi. MLKP örgüt üyesi ve eylemlere karışmaktan sabıkalı olduğu belirlenen kişinin sorgusu sürüyor. Diğer sanığın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.""Polisler, görmezden gelseydi böyle olaya maruz kalmayacaklardı" diyen Vali Harput, "Bu, üstün vatan sevgisinin, sorumluluk duygusunun ve görev aşkının sonucudur. Şehidimize ne kadar övgü yapsak azdır. Şehidimize Allah'tan rahmet, bütün polis camiamıza, ailesine, milletimize baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.Trabzonlu olan şehit polis memuru İsmail Özbek'in yarın Kestel İlçesi'nde saat 14.30'da düzenlenecek resmi törenden sonra, ilçedeki Merkez Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından evinin yakınındaki Kestel Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan Gülber ve Mustafa Özbek çiftinin oğlu olan şehit polis İsmail Özbek'in eşinin isminin Çınar, 6 yaşındaki oğlunun ise Ömer olduğu öğrenildi.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre zanlı Ender Bulhaz Aktürk'ün güvenlik güçleri tarafından takipteyken 3 yıl önce ortadan kaybılduğu ve Bursa'daki bu eylemle ortaya çıktığı öğrenildi.