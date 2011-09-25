-Şehit polisin cenazesi toprağa verildi HATAY (A.A) - 25.09.2011 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin ateş açması sonucu ağır yaralanan, hastanede şehit olan polis memuru Erman Tosun'un cenazesi Hatay'da toprağa verildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 22 Eylül Perşembe günü terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açılması sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde şehit olan Tosun'un cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi Morgu'ndan merkeze bağlı Akasya Mahallesi'ndeki annesi Emine Esmeray'ın evine getirildi. Anne Emine Esmeray, baba Mehmet Tosun, şehit polisin öğretmen olan eşi Aslıhan Tosun, kardeşleri Didem ve Ali Erkan Tosun ve diğer yakınları uzun süre tabuda sarılarak ağladı. Sinir krizi geçiren şehit polisin aile fertleri güçlükle sakinleştirildi. Şehit polis için öğle namazının ardından şehitlikte düzenlenen törene, şehit polisin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti milletvekilleri Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk, Orhan Karasayar ve Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, 39 Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Semih Erdoğan, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Başoğlu, şehit polisin Diyarbakır'da birlikte görev yaptığı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından şehit polisin eşi Aslıhan Tosun, ''Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'' dedi. Anne Emine Esmeray da ''Vatanımız sağ olsun. Allah kimseye böyle acı vermesin'' diye konuştu. Şehidin yakınları ve vatandaşlar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 22 Eylülde terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açılması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralanmıştı. Polis memuru Mehmet Emin Çakır olay günü, Erman Tosun önceki gün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.