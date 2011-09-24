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Şehit polisin cenazesi Hatay'a getirildi HATAY (A.A)

24 Eylül 2011 22:53

-Şehit polisin cenazesi Hatay'a getirildi HATAY (A.A) - 24.09.2011 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Tosun'un cenazesi Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından polis helikopteriyle Hatay'a getirildi. Tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Tosun'un cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından eşi Aslıhan Tosun, annesi Emine Esmeray, babası Mehmet Tosun, kardeşleri Didem ve Ali Erkan Tosun'un da yer aldığı polis helikopteriyle Hatay Havaalanı'na getirildi. Tosun'un cenazesi, burada yakınları ile Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Başoğlu ve tören mangası tarafından karşılandı. Şehidin annesi Emine, eşi Aslıhan ve kardeşi Didem, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören mangası tarafından helikopterden alınan Tosun'un cenazesi, ambulansa konularak Antakya Mezarlık Kompleksi morguna götürüldü.  Şehit polis memurun Tosun'un cenazesinin, yarın Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınacak öğle namazının ardından şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

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