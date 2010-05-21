Şehit polise İstanbul'da tören

T24 - Sarıyer'deki silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Turgay Yılmaz'ın cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek. Bu arada Iğdır Valiliği'ne atanan Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın konuştuğu tören de teşkilat olarak büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Bazı mesleklerde böyle ölümler vardır askerlik, polislik gibi... Onun için bu meslekler, daha prestijli mesleklerdir." dedi.





22 yaşındaki şehit polis memuru Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu.





Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atanan İstanbul Valisi Muammer Güler, törende yaptığı konuşmada, yaşanan acının çok büyük olduğunu söyledi.





Güler, şöyle konuştu:





"Polis, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı 24 saat esasına göre göstererek mesleğini yerine getiriyor. Dün sorumsuz bir davranışın, başka vatandaşlara verilen rahatsızlığın önlenmesi için polis anında olay yerine intikal ediyor. Meydana gelen olayda Turgay Yılmaz şehit oluyor. Bu sorumsuz davranışta bulunan saldırgan da hayatını kaybetti. Bu bizi düşündürecek bir durumdur insanlık olarak."





Iğdır Valiliği'ne atanan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da teşkilat olarak büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Bazı mesleklerde böyle ölümler vardır askerlik, polislik gibi... Onun için bu meslekler, daha prestijli mesleklerdir. Turgay Yılmaz kardeşimiz bir amaç için hayatını kaybetti. Halkın asayiş ve güvenliğini sağlamak uğruna şehit oldu. Acımız büyük'' dedi.







Cenaze Çarşamba'da toprağa verilecek







Yılmaz'ın cenazesi, tören mangası tarafından polis bandosu eşliğinde cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.





Törene katılan Yılmaz'ın yakınları, Türk Bayrağı'na sarılı tabuta dokunarak Yılmaz'ın ardından gözyaşları döktü.





Şehit polis memuru Turgay Yılmaz'ın cenazesinin, İstanbul'dan uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüleceği, bugün Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek tören ve ilçe camisinde kılınacak namazın ardından memleketi olan aynı yerde toprağa verileceği belirtildi.

