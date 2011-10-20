-Şehit polis toprağa verildi KOCAELİ (A.A) - 20.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Volkan Sabaz, toprağa verildi. Kocaeli Asri Mezarlığı Morgu'ndan alınan şehit Sabaz'ın cenazesi, ambulansla Kartepe ilçesi Aslanbey Atakent Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada şehidin eşi Berna Sabaz, babası Mehmet Sabaz, annesi Makbule Sabaz ile kardeşleri Hakan, Eylem ve Çiğdem Sabaz tabuta sarılarak ağladı. Acılı aileyi, yakınları ve şehit polis memurunun meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Sarımeşe Camisi İmamı Yakup Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okuması ve duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi meslektaşları tarafından yeniden ambulansa konuldu. Aslanbey Atakent Merkez Camisi'ne şehidin naaşı getirildiği sırada çevrede toplanan bazı vatandaşların ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan attıkları görüldü. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sabaz'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığındaki Polis Şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Fikri Işık, İlyas Şeker, CHP Kocaeli milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Haydar Akar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğankılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Dilbaz, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur katıldı.