Şehit polis toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İsmail Özbek'in cenazesi, toprağa verildi.



Şehit polis memuru İsmail Özbek'in (34) cenazesi, evinin önünde ve görev yaptığı Kestel Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, Kestel Mehmet Vani Camisi'ne getirildi.



Buradaki törene, İsmail Özbek'in ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa Emniyet Müdür Vekili Ahmet Cemal Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit polis memurunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kestel Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

