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Şehit polis Nefize Özsoy'un cenazesinde arbede

Midyat'taki PKK saldırısında hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesine Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki sonrası iki grup yumruklaştı

10 Haziran 2016 18:36

Mardin Midyat'taki PKK saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy için Edirne'de tören düzenlendi.

Cenazede hocanın dua okuduğu esnada Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmasıyla camide alkış sesi yükseldi. Alkışlar sırasında hocanın duası yarıda kesildi, sesin bittiği andan itibaren hoca duasına devam etti.

Cenazeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da ve Meral Akşener de katılıyor. Cenazeye katılan Meral Akşener şehit Özsoy'un babasıyla birlikte gözyaşı döktü.

DHA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu şehidin ailesine başsağlığı diledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri ve CHP'li yöneticilerden oluşan kalabalık bir CHP'li grubun da eşlik etmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu cenaze namazında şehidin babası Mustafa Çetin ve CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile yan yana saf tuttu.

Cenazede hocanın dua yaptığı esnada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılınca camide alkış sesi yükseldi. Alkışlar sırasında hocanın duası yarıda kesildi, sesin bittiği andan itibaren hoca duasına devam etti.

 

Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki sonrası arbede

 

Bu arada cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tepki gösterdi. 

Kalabalık içerisinden Kılıçdaroğlu'na “Teröre destek vermeye devam edecek misiniz?” diye bağıran kişi ile CHP üyesi olduğu iddia edilen bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. 
Birbirine yumruk atan tarafları araya giren polis ekipleri ayır


Ne olmuştu?

 

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Patlamanın güvenlik görevlilerinin Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir araçtan şüphelenerek müdahale etmesinin ardından yaşandığı belirtilmiş, saldırıda 2’si kadın 3 polis memuru şehit olmuştu. Şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un yine polis memuru olan eşi de daha önceki bir saldırıda yaralanmış ve tayini Kırklareli'ne çıkmıştı.

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