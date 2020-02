Şehit Polis Necmi Çakır'ın adı kütüphanede yaşayacak

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/OF(Trabzon),(DHA) - TRABZON\'un Of ilçesinde bir okulda yaptırılan ve Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde, 2015\'te, terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen özel harekât polisi Necmi Çakır\'ın adı verilen \'Z\' tipi kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekiplerince Of Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu\'nda hazırlanan zenginleştirilmiş (Z) kütüphane hizmete açıldı. Törene Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehit Çakır\'ın babası Fahri Çakır ve annesi Nuriye Çakır, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

\'İLETİŞİMDEN KORKMAYIN\'

Açılışta konuşan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, yapılan bu tür projelerle çocukların suç ve suç ortamından uzaklaşacağını belirterek, \"Toplumda kendine güvenen, iletişimden korkmayan, hızlı öğrenme kabiliyeti olan, okuma alışkanlığı kazanmış, bilgi sahibi, araştırma yapabilen ve milli kimlik ve aidiyet duygusu gelişmiş, bulunduğu topluma sağlayan nesillerin yetişmesidir. Yapılan bu çalışma ile çocuk ve gençlerimizi kitap ve kütüphane ile buluşturup aynı zamanda kahraman şehidimiz özel harekât polisi Necmi Çakır\'ın isminin yaşatılmasını sağlamış olmaktayız. Aziz şehidimizi bu vesileyle saygıyla yâd ediyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı. Açılışın ardından kütüphaneyi ziyaret eden katılımcılar burada öğrencilerle bir araya gelerek çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İl Emniyet Nüdürü Çevik ve beraberindekiler, kütüphanede öğrencilerle sohbet ederek bir süre satranç oynadı. Katılımcılar şehit ailesi, polisler ve okul idaresi ile öğrenciler günün anısına okul bahçesinde hatıra fotoğrafı da çekinildi.

