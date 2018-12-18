Şehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı

Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/BANAZ (Uşak), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde, takibe alınan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer\'in (34) cenazesi, memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak\'a getirilen şehit polis memuru Nazım Tuncer için Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde öğlende tören düzenlendi. Kızılhisar Yeni Camisi yanında bulunan çok amaçlı salonun bahçesinde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, şehidin yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehidin kızları Berra (6) ve Azra Tuncer (8) ise psikolojik açıdan etkilenmeleleri için tören alanına getirilmedi.

Namaz öncesinde şehidin babası Mehmet Tuncel, annesi Ayşe Tuncel, şehidin eşi Sevilay Tuncel taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bir polis memuru tarafından şehit polis Nazım Tuncer\'in özgeçmişi okundu. Ardından Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, beraberindeki iki imamla birlikte şehidin cenaze namazını kıldırdı. Hellalik alınmasından sonra Bakan Soylu başta olmak üzere beraberindeki protokol üyeleri, acılı baba ve cenazeye katılanlarla bir süre şehidin tabutunu taşıdı. Cenaze aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki Kızılhisar Mezarlığı\'na götürülen şehit polis memuru Nazım Tuncer\'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin tabutu üzerindeki Türk bayrağı, şehidin babası Mehmet Tuncel\'e teslim edildi.

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