Şehit polis, mezarı başında anıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da PKK\'lı teröristlerin bombalı araçlı saldırısında şehit olan polis memuru Semih Turgut, memleketi Nevşehir\'in Gülşehir ilçesindeki mezarı başında anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Semih Turgut, 4 Kasım 2016 günü saat 08.00 sıralarında Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve 2 ay yaşam savaşı veren Turgut, 4 Ocak 2017 günü şehit oldu. Şehit polis, kabrinin bulunduğu Nevşehir\'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent Mahallesi\'ndeki mezarı başında anıldı. Şehit polisin ailesi, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin Artunay ve meslektaşları, Turgut\'un mezarı başında Kuran-ı Kerim okuttu ve tüm şehitler için dualar edildi.

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