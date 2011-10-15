-Şehit polis memuru toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.10.2011 - İskenderun'daki polis merkezine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Kadir Alcıoğlu, Kılılı beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehit polis memuru Kadir Alcıoğlu'nun cenazesi, Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinden alınarak baba ocağı Göllühöyük köyüne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin cenazesi daha sonra Kılılı beldesindeki Sanayiciler Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Vali Şükrü Kocatepe, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlhan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Fatma Alcıoğlu eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. ''Kanın yerde kalmayacak'' diyen Fatma Alcıoğlu, ''Gülüm beni bırakıp nasıl gittin. Bugün tabutuna sarılıyorum yarın toprağına sarılacağım. Yiğidim güle güle git. Kadirim bizi bırakıp nasıl gidiyorsun'' diye ağıt yakması yürekleri burktu. Şehidin 7 yaşındaki oğlu Ali Alcıoğlu'da adını taşıdığı dedesiyle birlikte cenaze namazında saf tutu. ''Üşüyorum'' diyen Ali Alcıoğlu'nun ellerini tutan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İlhan, çocukla bir süre sohbet etti. Kahramanmaraş Müftüsü Muhammet Gevher, kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, ''Dayanması zor bir acı. Bugün şehidimizin yakınlarının evine ateş düştü. İnsanlıktan nasibini alan insanlar bu saldırıları yapamaz. Bunları yapanlar bilsinler ki kendi anne ve babalarını da polisimiz ve askerimiz koruyor. Şehidimiz yakınlarına sesleniyorum. Çok ızdırap çekiyorsunuz biliyorum ama Kadir yavrumuz doğduğunda sizler gülüyor o ağlıyordu. Şimdi ise sizler, bizler hepimiz ağlıyoruz o şimdi gülerek gidiyor'' dedi. Şehidin cenazesi daha sonra polis mangası tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Kılılı beldesi mezarlığında toprağa verildi. Önceki gün, İskenderun'un Denizciler beldesindeki Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda nöbet tutan polis memuru Alcoğlu şehit olmuş, 2 polis memuru ile bir sivil memur da yaralanmıştı. Olayda bir terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.