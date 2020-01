Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İZMİR Adliyesi\'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıyı engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin (43), ölüm yıl dönümünde memleketi Elazığ\'ın Baskil ilçesindeki Doğancık köyünde bulanan mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, \"Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir\" dedi.

İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi\'nde görevliyken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, şehidin kardeşi Ahmet Sekin ve vatandaşlar katıldı. Anma programı öncesi Şehit Fethi Sekin\'in mezarına Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve şehit kardeşi tarafından çiçek bırakıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında daha sonra Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti.

Anma töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugün vatanı ve milleti uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak kendini feda eden, ecdadının değerlerini yaşatmak, milli, manevi ve kutsal değer olan bayrak ve vatanı korumak için canını feda eden Fethi Sekin\'i anmak için toplandıklarını söyledi. Türk milletinin vatanına ve özüne bağlı bir millet olduğunu belirten Vali Kaldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yeryüzünde her zaman şeref ile yâd edilmiş, üstlendiği görevi şeref ile yerine getirmiş ve bunu bayraklaştırmış, ayrıca bunu halen devam ettiren bir milletiz. İnsanlığa değer götüren, bütün ezilmişlere ve mağdurlara yardım eli uzatan, insanı insan gibi değerlendiren bir milletiz. Bizim farkımız buradan geliyor. Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir. Teröristler ile kurşunu bitene kadar mücadele eden şehidimizi Mus\'ab bin Umeyr\'den ayrı görmüyorum. Çünkü, Mus\'ab bin Umeyr değerleri uğrunda Peygamberimize kendisini siper etmiş, bir kolu kopunca diğer koluna sancağı almış, o da gidince, \'Bu baş da onun uğruna feda olsun\' demiş, boynunu kılıça uzatmış, değerli bir sahabedir bizim için. Fethi Sekin\'in Allah aşkına ondan bir farkı var mı? Yoktur. Zigetvar\'da Kanuni Sultan Süleyman\'dan, Kosova\'da Hüdavendigar\'dan, Ulubatlı Hasan\'dan, Çanakkale\'de yatan binlerce şehidimizden, Nene Hatun\'dan bir farkı varmı dır? Yoktur.\"

Kaldırım, Türkiye\'nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçtiğini de ifade ederek, \"Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi ülkemizde, Elazığ\'da var olduğu gibi yapsın. Elazığ\'ımızda birlik ve beraberlik ve vatan sevgisi var. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah şehitlerimizin hakkını yerine getireceğiz. Bu şuurla her zaman devam edeceğiz\" dedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın konuşmasının ardından Şehit Polis Fethi Sekin\'in kardeşi Ahmet Sekin ağabeyinin mezar taşını öptü, meslektaşları ile öğrenciler de çiçek bıraktı.



