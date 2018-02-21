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Şehit polis İsmail Mavitaş'ın ismi parkta yaşatılacak

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı Belediyesi'nce, 2016 yılında, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru İsmail Mavitaş’ın ismi, ilçede açılan parka verildi

21 Şubat 2018 20:21

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Yahyalı Belediyesi\'nce, 2016 yılında, Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru İsmail Mavitaş’ın ismi, ilçede açılan parka verildi.
Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Çiğilli Mahallesi\'nde açılışı yapılan parka, Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesine 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru İsmail Mavitaş’ın ismi verildi. Parkın açılışına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, şehidin ailesi ve ilçe sakinleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Öztürk, \"İller Bankası tarafından yaptırılan parka, belediye meclisimizin kararı ile şehit polis memuru İsmail Mavitaş\'ın ismini verdik. Bu karardan dolayı belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Milletçe önemli günler yaşıyoruz. Şehidimiz oluyor, gazimiz oluyor. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizi her zaman yüreklerimizde taşıyoruz. Yahyalı’nın en güzel parkına şehidimizin adını verdik\" dedi. 
\'Şehit Polis Memuru İsmail Mavitaş Parkı\', İlçe Müftüsü Sarı tarafından yapılan duayla açıldı.

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